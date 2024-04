Lucas Henveaux sacré sur 800m libre avec le deuxième chrono de sa carrière

Chez les dames, Pauline Zeller, Sarah Dumont et Florine Gaspard ont confirmé leur qualification pour l'Euro conquise lors des séries en matinée. Zeller a battu son record personnel sur 50m papillon (27.25) tout comme Dumont sur 400m quatre nages (4:46.98) et Gaspard a été la plus rapide sur 100m brasse (1:08.62). Zeller s'était déjà qualifiée sur 100m papillon vendredi. Dumont était elle déjà qualifiée sur 200 et 1.500m libre ainsi que le 100m papillon.

Fleur Verdonck sur 100m dos (1:04.28) et Lotte Hauwaert sur 100m libre (56.80) ont décroché les deux derniers titres de la journée.