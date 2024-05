Luka Doncic crucifie Minnesota, Dallas mène 2-0 en finale de la conférence Ouest

Après un premier match serré, les Mavericks ont cette fois su remonter 18 points de retard lors du deuxième quart-temps, puis un petit écart de cinq points à un peu plus d'une minute du terme.

Un tir à longue distance de Luka Doncic, auteur de son 5e triple double dans ces playoffs (32 points, 13 passes, 10 rebonds) a achevé les Wolves à 3.1 secondes du terme. Le Slovène a su se dépêtrer de la défense du pivot français Rudy Gobert, le meilleur défenseur de la saison, pour marquer un panier décisif avant que Naz Reid ne manque le tir de la victoire pour Minnesota.

Outre Doncic, les Mavs ont pu s'appuyer sur Kyrie Irving (20 points), freiné par ses fautes personnelles vendredi, et Daniel Gafford (16 points et 5 contres). Dallas a encore gagné la bataille sous les anneaux (44 rebonds à 40 et surtout 54 points à 42 dans la raquette).

Côté Timberwolves, Anthony Edwards a marqué 21 points, pris cinq rebonds et distribué sept passes décisives, mais s'est encore montré maladroit au tir à 5 sur 17. Mike Conley a marqué 18 points, et le pivot français Rudy Gobert 16 points avec 10 rebonds, en plus des 15 points de Karl-Anthony Towns.