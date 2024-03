Luke Donald, capitaine de la dernière Ryder Cup, participera à la troisième édition

Donald, 46 ans, compte 17 victoires en carrière dont sept sur le DP World Tour et cinq sur le circuit nord-américain PGA. Il a également remporté quatre fois la Ryder Cup en tant que joueur et une fois en tant que capitaine, en novembre dernier aux côtés de Nicolas Colsaerts, vice-capitaine. L'Anglais a aussi passé au total 56 semaines en tête du classement mondial.

"Je suis très heureux d'être présent au Soudal Open", a réagi Donald, cité dans le communiqué. "Comme le savent la plupart des gens, j'ai un lien particulier avec la Belgique et avec mon bon ami Nicolas Colsaerts en particulier. Nous avons remporté la Ryder Cup ensemble en tant que joueurs en 2012 et l'année dernière en tant que capitaine et vice-capitaine. De plus, en tant que petit pays, la Belgique est très performante sur le circuit international de golf."