Luke Humphries domine le phénomène Luke Littler et remporte son premier titre mondial

Humphries (28 ans), qui avait débuté la compétition en tant que 3e tête de série, a connu une partie en plusieurs temps. Il a d'abord profité d'un démarrage hésitant de la part de son cadet pour empocher le premier set, mais Littler s'est réveillé pour revenir à égalité.

Après avoir concédé le 3e set, Luke 'The Nuke' Littler a semblé retrouver son jeu et a enchaîné trois sets gagnants, mettant une pression folle sur son adversaire, sonné. L'adolescent, qui a débuté la compétition au 164e rang mondial, a même bénéficié d'une opportunité en or de faire 5-2, mais il a manqué son double 2 et Humphries a sanctionné son erreur.