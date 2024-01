Luke Littler poursuit son épopée et atteint la finale à l'âge de 16 ans

Luke 'The Nuke' Littler a poursuivi sur sa lancée après avoir surpris les spectateurs depuis le début de la compétition. Qualifié, bien que champion du monde chez les jeunes, il avait entamé son tournoi à la 164e place du classement mondial. Il s'est notamment offert la légende néerlandaise Raymond van Barneveld et s'est d'ores et déjà assuré d'un bond jusqu'au moins la 31e place à la PDC.

Littler rencontrera en finale le vainqueur d'une autre demi-finale entre Anglais: Scott Williams (PDC 52) et Luke Humphries (PDC 3). La finale se jouera au meilleur des 13 sets, et déterminera le successeur de l'Anglais Michael Smith au palmarès. Celui-ci a été éliminé en huitièmes de finale.