"L'une de nos défaites les plus amères", reconnaît De Kerpel

"C'est l'une de nos défaites les plus amères", a commenté samedi Nicolas De Kerpel, au lendemain de l'élimination des Red Lions face aux Pays-Bas, en demi-finale de l'Euro à Mönchegladbach.

"Tactiquement, on était parfaitement en place", poursuit-il. "Avec ce but rapide, tout semblait réuni pour réaliser une très bonne performance. En première mi-temps, on a réalisé une performance défensive collective comme on en avait plus vue depuis Tokyo. J'en avais la chair de poule."

"Nous avons le sentiment que nous étions meilleurs que les Néerlandais et que nous avons donné le match, c'est donc très dur à encaisser", détaille l'attaquant, auteur du centre qui a permis aux Red Lions de revenir à 2-2.

Après la pause cependant, les Oranje ont trouvé davantage de solutions, et marqué trois buts sur quatre possibilités. "C'est rageant. Pour des gagneurs dans l'âme comme nous, il est difficile d'accepter de perdre de cette manière."

La défaite est d'autant plus douloureuse que le troisième but néerlandais n'était pas valable, ce qui a échappé à tout le monde sur le moment. "D'habitude, on est les maîtres de la vidéo, qu'on utilise toujours à bon escient", rappelle De Kerpel. "Mais ici, personne ne l'a vu. Ni nous, ni les arbitres. C'est un fait de match qui est tombé du côté de l'adversaire, mais c'est comme ça."

L'attaquant ne tarit par ailleurs pas d'éloges sur ses coéquipiers qui ont connu leur baptême du feu à ce niveau. "Je suis très fier de ce qu'ils ont accompli, notamment sur le plan offensif." Un secteur où la concurrence se bouscule encore un peu plus. "Mais ce n'est pas nouveau", fait remarquer De Kerpel. "Nous sommes neuf à pouvoir prétendre aux cinq places. On s'entraîne ensemble chaque jour, comme une bande de potes, et au final c'est le coach qui décide."