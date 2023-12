Lyles et Kipyegon parmi les six "athlètes de l'année"

La demi-fondeuse kényane Faith Kipyegon et le sprinteur américain Noah Lyles figurent parmi les six "athlètes de l'année" récompensés lundi soir à Monaco par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), qui a aussi mis à l'honneur les records fous battus sur marathon cette saison.

World Athletics nomme habituellement un homme et une femme "athlètes de l'année" mais a décidé cette année de décerner plus de prix que d'habitude, en distinguant six athlètes pour leurs performances sur piste, sur route et dans les concours.

Faith Kipyegon, 29 ans, a été sacrée dans la catégorie "piste" après avoir battu trois records du monde sur 1500 m (3:49.11), sur mile (environ 1609 mètres en 4:07.64) et sur 5000 m (14:05.20, depuis battu) en 2023. Elle est également devenue la première femme à réaliser le doublé 1500/5000, aux championnats du monde à Budapest.