Maaseik et Gand accrochent un deuxième succès en Champion Playoffs

Ce samedi soir, Maaseik et Gand ont décroché une seconde victoire lors de la 2e journée des Champion Playoffs de la Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin.

En déplacement du côté d'Alost, Maaseik n'a pas fait dans la dentelle s'imposant 0-3 et confirmant son bon état de forme du moment. Dès le premier set, Maaseik imprimait son rythme et ne laissait pas respirer la formation locale (17/25). Une tendance qui se confirmait dès la deuxième manche, avec une nouvelle nette domination (19/25). Le troisième set se voulait un peu plus disputé, mais tout de même remporté sans forcer par Maaseik (20/25) qui accroche dès lors une deuxième victoire, en autant de sorties.

Dans le même temps, Gand a également remporté une deuxième victoire dans cette phase finale 3-1 face à Haasrode Louvain. Dès le premier set, les Gantois asphyxiaient Louvain (25/18), avant de devoir batailler ferme dans la seconde manche (27/25). Piqués au vif, les Louvanistes donnaient une leçon de volley-ball à leurs hôtes dans le troisième set (11/25), relançant quelque peu le suspense. Une claque qui a eu le don de réveiller les Gantois, bien plus sérieux dans la quatrième manche (25/18).

Ce vendredi soir, Roulers avait également assuré un succès en déplacement à Menin (0-3), confirmant son statut de favori de la série.

Au classement azprès deux journées, Roulers est premier avec 11 points devant Maaseik (9), Gand (7), Haasrode Louvain (4), Menin (2) et Alost (0).