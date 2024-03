Maaseik et Roulers très proches de se retrouver pour une nouvelle finale

À l'occasion de la septième journée des playoffs de la Lotto Volley League, Roulers et Maaseik se sont imposés à Louvain et Alost, s'offrant un viatique afin de se retrouver en finale de la compétition.

Cette journée de championnat était l'occasion pour Louvain et Alost de relancer le championnat, ou offrait une possibilité à Maaseik et Roulers de tuer tout suspense.

En se déplaçant à Alost, Maaseik était conscient qu'une victoire écarterait définitivement les Alostois d'une qualification à la finale du championnat de Belgique de volley. La cause fut rapidement entendue puisque la formation limbourgeoise dominait tous les échanges durant l'entièreté de la partie, l'emportant 0-3 (17-25, 25-27, 16-25). Suite à cette défaite, Alost ne peut mathématiquement plus terminer à une des deux positions et verra sa saison clôturée dans trois journées.