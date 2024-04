Maaseik gagne à Roulers et arrache un 5e match décisif

Maaseik est revenu à égalité deux victoires partout face à Roulers dans la finale des playoffs de la Lotto Volley League, le championnat de Belgique masculin, jeudi. Maaseik s'est imposé 2-3. Les sets se sont achevés 25-19, 19-25, 26-24, 16-25 et 8-15.

Une finale incroyable était annoncée... et tient toutes ses promesses! Après avoir pris le contrôle en s'imposant à Maaseik mardi soir et menant 2 victoires à 1, Roulers avait l'occasion de plier cette finale ce jeudi à domicile et s'offrir un quinzième titre de champion de Belgique, le quatrième consécutif.

Mais, c'était sans compter sur la pugnacité des Limbourgeois qui ont montré un visage plus conquérant tout au long d'une rencontre qui aura tenu le spectateur en haleine, chaque équipe prenant tour à tour l'avantage.