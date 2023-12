Maaseik l'emporte face à Galeti et se replace en ordre utile

Et les Roumains ont chèrement vendu leur peau trois sets durant. Les échanges étaient tendus, mais Maaseik mettait la main sur le premier set (25-23), avant que Galeti n'égalise (23-25) et que la formation belge ne reprenne les devants (25-23).

La quatrième manche, elle, était à sens unique et revenait dans l'escarcelle de Maaseik (25-14) qui, via cette victoire remonte à la 2e place de la poule E avec six points, derrière l'intouchable Lube Civitanova (12), et devant Prague (4) et Galati (2).

Les premiers de chacun des cinq groupes seront qualifiés pour les quarts de finale. Les deuxièmes et le meilleur troisième disputeront les barrages, dont les trois vainqueurs rejoignent les quarts.