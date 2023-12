Maaseik offre une belle résistance mais s'incline 0-3 face à Civitanova

Fort de son succès acquis lors de la seconde journée de championnat, Maaseik abordait la dernière rencontre de la phase aller avec une certaine confiance. De plus, face à Lube Civitanova, l'ogre italien de la poule, les Belges n'avaient rien à perdre.

En effet, les Transalpins, ont dominé leurs deux premiers matches en l'emportant par 3-0. Maaseik affichait pendant toute la rencontre un niveau très intéressant et plus haut qu'en championnat de Belgique pour mener la vie dure à ses adversaires. Mais l'expérience et la justesse technique de Lube Civitanova allaient, dans le money-time, faire la différence pour une victoire 0-3 (22-25, 25-27, 24-26).