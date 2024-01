Maaseik perd trois précieux points à Prague

Avant de se déplacer en République tchèque, Maaseik défendait la deuxième place de sa poule et assurait de passer au tour suivant en cas de succès.

Après avoir mis la main sur le premier set (22-25), la formation belge croyait s'envoler vers un exploit de taille. Mais Prague se rebiffait et affichait un meilleur niveau de jeu, rendant la tâche de Maaseik plus compliquée lors des trois manches suivantes: 25-17 25-23 25-13. Une défaite 3-1 qui fait reculer les Flandriens à la troisième place du groupe et n'a plus son sort entre les mains.