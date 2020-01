Maaseik sévèrement battu au Zenit Kazan lors de la 4e journée

(Belga) Les champions de Belgique de volley de Maaseik se sont inclinés 3 sets à 0 dans la salle du club russe du Zenit Kazan, mercredi. Cette rencontre s'inscrivait dans le programme de la 4e journée du groupe C de la Ligue des champions (messieurs). Le score des sets a été le suivant : 25-14, 25-10, 25-22. La rencontre à sens unique a été bouclée en 1 heure et 5 minutes.

Cette victoire permet à Kazan de dépasser Maaseik au classement. Les Russes occupent désormais la 2e place avec 8 points. Ils restent devancés par les Polonais de Jastrzebski Wegiel qui possèdent 11 points après leur 4e victoire consécutive 0-3 (18-25, 18-25 et 15-25) chez les Turcs de Halkbank Ankara, mercredi. Maaseik avait réussi l'exploit de battre le Zenit, sextuple vainqueur de l'épreuve et vice-champion en titre, 3 sets à 2 lors de la 2e journée, le 11 décembre dernier, après une magnifique remontée. Les Limbourgeois accueilleront Ankara le mercredi 12 février (20h30), lors de la 5e journée, puis recevront Jastrzebski Wegiel une semaine plus tard à l'occasion de la dernière rencontre du groupe. L'autre club belge présent dans cette compétition, Roulers, est deuxième provisoirement dans le groupe E avec 5 points. Les vice-champions nationaux ont été battus 3-0 à Keedzierzyn-Kozle, mardi en Pologne. Là encore l'équipe polonaise, première de la poule, présente un bilan de quatre victoires en autant de rencontres. La phase de poules se déroule du 3 décembre au 19 février. Les cinq vainqueurs du groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)