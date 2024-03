Maaseik s'impose sur le terrain de Louvain et prend la tête des playoffs

Un succès flandrien marqué par une prestation collective puisque Bartos, Hanzic, Cox et Fornes ont tous marqué plus de dix points ce dimanche.

Un duel attendu tant les deux formations ont soufflé le chaud et le froid depuis l'entame de la saison. Et Louvain frappait fort d'entrée en prenant de manière autoritaire le premier set (25-19). La suite, c'était un chassé-croisé constant avec la même conclusion : Maaseik qui remportait les trois manches suivantes: 21-25, 23-25, 18-25.

Samedi soir, Alost avait pris la mesure de Waremme en trois petits sets (25/20, 25/21, 25/23).

Au classement, Maaseik occupe seul la tête avec 11 points, un de plus que Alost, deuxième après sa victoire en trois petits sets (25-20, 25-21, 25-23) contre Waremme. Roulers, qui compte un match de moins, est en embuscade avec 9 points, devant Louvain et ses sept unités. Menin est cinquième avec 2 points et un match en retard devant Waremme qui n'a pas encore engrangé la moindre unité.

Mercredi, Menin accueillera Roulers en match de retard de cette troisième journée.