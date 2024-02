Mac McClung gagne encore le concours de dunk du All-Star, Ionescu ne surprend pas Curry

Le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard a lui remporté comme l'an passé le concours de tirs à trois points, battant à l'issue d'une finale serrée Karl-Anthony Towns et Trae Young.

La soirée avait débuté avec le concours d'adresse, qui a opposé trois équipes de trois joueurs sur plusieurs épreuves, entre passes, tirs et conduite de balle, remporté par les joueurs d'Indiana Pacers: Tyrese Haliburton, Myles Turner et Bennedict Mathurin.

Deux autres gâchettes ont ensuite assuré le show avec un duel à trois points entre la star des Golden State Warriors Stephen Curry et l'Américaine Sabrina Ionescu, artilleuse du New York Liberty et de Team USA.

Ionescu avait défié Curry après avoir réussi un concours d'adresse record l'an passé. La rencontre a été organisée pour des associations caritatives.

Ionescu, qui tirait depuis la ligne NBA (plus éloignée que dans le championnat féminin WNBA) mais avec des ballons WNBA un peu plus petits, a perdu face à Curry.