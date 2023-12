Macron va adresser aux Français des vœux d'"unité" avec les JO en perspective

Insister sur les rendez-vous qui rassemblent des JO aux commémorations du Débarquement, en passant par la réouverture de Notre-Dame: Emmanuel Macron va adresser dimanche soir un message d'"unité" dans ses traditionnels vœux aux Français, espérant tourner la page d'une année mouvementée et amorcer la relance d'un quinquennat à la peine.

Avec en toile de fond une inconnue de taille : le remaniement gouvernemental, qui apparaît de plus en plus incontournable, interviendra-t-il dès le début de l'année - ou plus tard - et avec quel titulaire à Matignon ?