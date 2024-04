Malaga inscrit pour la première fois son nom au palmarès

Unicaja Malaga a remporté la Ligue des Champions de basketball pour la première fois de son histoire en prenant le dessus sur Tenerife (80-75) dans une finale 100% espagnole dimanche lors du Final Four à Belgrade en Serbie.

Les Andalous ont construit leur succès en première période en comptant onze points d'avance au repos (27-38). Kendrick Perry (17 points) et ses équipiers ont géré leur avance après le repos pour résister au retour de Tenerife et Kyle Guy (18 points) pour s'imposer 80-75.

Malaga remporte donc la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire et devient le troisième club espagnol à inscrire son nom au palmarès depuis la création de la compétition en 2017. Tenerife (2017, 2022) et Burgos (2020, 2021) comptent chacun deux sacres. Anvers avait terminé à la troisième place en 2019 lors du Final Four organisé au Sportpaleis.