Malgré 10 points et 7 rebonds de Toumani Camara, Portland dominé à Dallas

Portland a été nettement dominé à Dallas Mavericks 139 à 103 lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Toumani Camara n'en a pas moins sorti un bon match pour les Trail Blazers affichant une ligne de stats de 10 points, 7 rebonds et 1 assist (pour une interception et deux pertes de balles) avec cependant un 2/7 au tir à trois points.

Portland, toujours avant-dernier à l'Ouest, a plié sous les coups notamment de Kyrie Irving auteur de 24 points, 9 rebonds et 5 assists. Jaden Hardy (9 rebonds) et Tim Hardaway ont chacun rajouté 19 unités au compteur de Dallas privé notamment de Luka Donkic, touché à la cheville et de cinq autres de ses joueurs.

Le prochain rendez-vous pour le Bruxellois est fixé à dimanche avec un duel entre Portland et les Nets de Brooklyn. Ce sera le 4e match en déplacement d'une première série de sept consécutifs hors de ses bases pour Portland.