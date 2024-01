Malgré 14 points et 5 rebonds pour Toumani Camara, Portland battu à Minnesota

Malgré 14 points et 5 rebonds de Toumani Camara, Portland s'est incliné à Minnesota 116 à 93 lors des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA) disputées vendredi.

Le Bruxellois aura réussi un 5/8 au tir (dont 1/3 à 3 pts), un contre aussi, pour trois pertes de balle et une faute personnelle en 24 minutes de jeu face aux Timberwolves qui en profitent pour retrouver seuls la tête de la Conférence Ouest. Minnesota a été emmené par Rudy Gobert auteur d'un double-double (24 points et 17 rebonds) alors que Karl-Anthony Towns ajoutait 23 points et 8 assists.

Portland, qui jouera dimanche contre Phoenix pour un retour à domicile, reste avant-dernier à l'Ouest juste devant les Spurs de San Antonio qui ont gagné. Sous l'impulsion du jeune Français Victor Wembanyama, malgré un temps de jeu toujours limité depuis une alerte à une cheville, San Antonio a en effet dominé Charlotte (135-99) à domicile.