Malgré sa défaite à Gand, Alost valide le dernier ticket pour les playoffs

Restant sur six défaites en sept matches, Gand se devait de reprendre sa marche en avant en vue de la préparation des playoffs. Pourtant, on sentait une formation gantoise fébrile et en manque de confiance. Malgré un premier set remporté (25/23), les Gantois ne parvenaient pas à proposer leur jeu de début de saison et souffraient face à la volonté alostoise qui, deux manches plus tard, avait permis d'inverser la tendance (24/26, 22/25).

Le mano a mano se poursuivait dans le quatrième set, remporté par Gand (25/23) avant une ultime bataille gagnée par la formation locale (15/12).

Malgré la défaite, Alost pourra se satisfaire de sa qualification pour les playoffs. En effet, les Alostois ne peuvent plus être rejoints par les trois formations les poursuivant à deux journées de l'issue de la phase classique.

Les playoffs se disputeront ainsi entre Roulers, Maaseik, Louvain, Menin, Gand et Alost. En playdowns, Guibertin et Waremme affronteront Achel.