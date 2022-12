Malgré sa fracture de la main, Sofia Goggia s'offre la 2e descente de Saint-Moritz

(Belga) Malgré sa fracture à la main encourue vendredi lors de sa deuxième place dans la première descente, l'Italienne Sofia Goggia a remporté la seconde descente de Saint-Moritz, comptant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin, samedi en Suisse.

Après avoir fait un aller-retour à Milan pour se faire opérer vendredi d'une fracture ouverte au deuxième et troisième métacarpiens de la main gauche, Sofia Goggia a signé un chrono de 1:28.85 pour remporter son 20e succès en Coupe du monde, le troisième cette saison après deux succès en descente à Lake Louise. L'Italienne a devancé de 43 centièmes de seconde la Slovène Ilka Stuhec et de 52 centièmes l'Allemande Kira Weidle. Quatrième samedi, l'Américaine Mikaela Shiffrin conserve elle la tête du classement général de la Coupe du monde avec 475 points devant Goggia, 2e avec 425 points. La Suissesse Wendy Holdener, 32e de la descente, complète le podium avec 366 points. Dimanche, un Super-G est encore prévu à Saint-Moritz. La Coupe du monde féminine fera ensuite étape à Semmering en Autriche du 27 au 29 décembre avec un slalom et deux slaloms géants au programme. (Belga)