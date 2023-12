Malines contrôle Louvain, Alost à deux doigts de créer la surprise contre Ostende

Alors que Cody Riley est blessé et que ses deux derniers renforts américains, Ralph Bissainthe et AJ Davis, attendent toujours leur qualification, Louvain a longtemps résisté au Winketkaai malinois. En tête à l'issue du premier quart (17-23), les Bears ont connu un coup de mou dans le second. Dominés au rebond (44-27 et dans la raquette (40 pts à 20 marqués aux abords de l'anneau), les jeunes louvanistes ont pourtant fait quasiment jeu égal après le repos (41-36) grâce, entre autres, au double-double de Thibaut Vanderhaegen (16 points, 10 rebonds). Louvain conserve la neuvième place au classement avec 15 points (3 victoires en 12 rencontres)

A Alost, le remplacement de l'Américain James Jean-Marie par le Letton Martin Meiers (4 points, 7 rebonds en 14 minutes) n'a pas apporté le premier succès espéré. Il s'en est pourtant fallu de peu puisque les Alostois étaient toujours au contact à la 29e minute (54-55). Un 8-0 signé de la paire Gillet-Jefferson (16pts) semblait donner la victoire à Ostende mais un dernier sursaut des Okapis échouait de peu. A noter la sortie définitive de Sam Van Rossom après 3min24 de jeu seulement.