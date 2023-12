Malines éliminé de l'EuroCoupe, Kyara Linskens et Montpellier passent en 8e de finale

En dépit de leurs cinq longueurs d'avance à l'issue du match aller, les championnes de Belgique n'ont pu créer l'exploit chez les Basques de Gernika. Si elles ont pu cette fois faire jeu égal au rebond, les Malinoises ont concédé pas moins de 23 pertes de balle. Déjà menées 40-23 au repos, les filles du coach Arvid Diels ont pu résorber une partie de leur retard en seconde période sans pour autant parvenir à renverser une situation compromise. Laure Resimont et la jeune meneuse finlandaise Elina Aarnisalo (16 et 17 points) n'ont pas réussi à compenser l'effacement des Américaines Burrell et Reese limitées 1 et 8 points respectivement.

Victorieuses 71-63 au match aller, les Tchèques de Brno n'ont pas fait le poids à Montpellier. Dès la première période (repos : 45-29), les Françaises ont pris l'ascendant sur cette partie pour ne plus rien lâcher. Alignées dans le cinq majeur, Kyara Linskens a joué 20 minutes, inscrivant 18 points et captant 9 rebonds. En huitième de finale, le BLMA sera opposé soit à Namur Capitale, soit aux Italiennes de Sassari qui se rencontreront ce jeudi en match retour.