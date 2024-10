Malines sèchement battu à Sosnowiec en match d'ouverture du groupe I

D'emblée distancées, les Kangoeroes (sans la Belgian Cat Laure Resimont, absente toute la saison pour blessure) n'ont jamais eu voix au chapitre à Sosnowiec. En dépit du double-double de Catherine Reese (17 points, 12 rebonds), les Malinoises comptaient déjà 17 longueurs de retard après 10 minutes (29-12). Distancées au repos (50-22), elles ont compté jusqu'à 38 points de retard (88-50) avant de réduire l'écart dans le dernier acte. On notera également les 9 points et 4 rebonds de Lea Debeljak ainsi que les 8 points et 5 rebonds de Taya Hanson. Du côté polonais, Taylor Soule (24 points, 9 rebonds, 3 passes) s'est montré la plus prolifique.

Lors de la prochaine journée, Malines recevra Sassari le jeudi 17/10.

L'autre rencontre du groupe I opposant les Italiennes de Sassari aux Lettonnes de Riga aura lieu plus tard dans la soirée.