Malines s'impose de cinq points, Namur s'incline de six en match aller des 16es de finale

En forçant 16 pertes de balle chez des Espagnoles pourtant plus adroites, Malines a pu marquer des paniers faciles qui ont permis de compenser l'impact intérieur de Gernika. Emmenées par leur paire américaine Catherine Reese (7 rebonds) et Rae Burrell (5 rebonds), auteures respectivement de 23 et 18 points, les Anversoises avaient démarré en force (18-13 à la 10e) avant de passer à 30-31 au repos. Haussant le ton en seconde période, les championnes de Belgique ont alors réussi à se forger un petit viatique en vue du match retour qui se disputera mercredi prochain au pays Basque, grâce notamment à un 5-0 inscrit dans les dernières secondes. Heleen Nauwelaers a rajouté 10 points.

En Sardaigne, Namur a joué à l'élastique tout le match derrière son adversaire italien. Si les Namuroises ont concédé six longueurs à l'issue du premier quart (19-13), l'écart a atteint les 15 unités en seconde période en faveur des Italiennes. Namur est revenu en toute fin de match pour réduire son retard à six unités. Sa meneuse portugaise Carolina Rodriguez a inscrit 19 points (6 rebonds, 5 assists) de même que son intérieure américaine Dajah Daniel (7 rebonds). L'ailière croate, Klaudia Perisa a ajouté 16 unités (8 rebonds). Namur recevoir les Sardes jeudi prochain au Hall O. Henry de Saint-Servais.