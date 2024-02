Man-Kei To se pare de bronze aux championnats du monde en Thaïlande

Man-Kei To a décroché la médaille de bronze en simple (classe WH1) aux championnats du monde de para badminton à Pattaya, en Thaïlande. Elle s'est inclinée en demi-finale face à la Thaïlandaise Sujirat Pookkham, 21-12, 14-21, 21-11.

C'est la première médaille en simple de la carrière de Man-Kei To dans un championnat du monde. "Je suis satisfaite de mon tournoi et j'ai beaucoup appris", s'est-elle félicitée. La badiste belge réussit donc sa meilleure performance et s'incline face à la médaillée d'argent des derniers Jeux Paralympiques.

"Pookkham est une très bonne adversaire et j'ai un peu trop cherché à adapter mon jeu au sien", a réagi Man Kei-To auprès du comité paralympique belge. "C'est un enseignement important pour le futur, j'ai notamment encore quatre tournois avant les Jeux paralympiques de Paris." Ceux-ci débuteront le 28 août prochain.