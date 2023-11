Manon De Roey 5e de l'Open d'Espagne, dernière épreuve de la saison, après le premier tour

Manon De Roey a rentré une première carte de 68, quatre sous le par, sur laquelle elle a inscrit cinq birdies et un bogey. L'Anversoise, 31 ans, compte trois coups de plus que la Suédoise Linn Grant auteur de sept birdies tout au long d'un parcours sans faute qui la place seule en tête.

Cet Open d'Espagne est le dernier tournoi de la saison sur le circuit du Ladies European Tour.

Six joueuses peuvent encore mathématiquement prétendre remporter Race to Costa del Sol 2023, qui sacre la meilleure joueuse de la saison : la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, la Française Céline Boutier, l'Indienne Diksha Dagar, la Suédoise Johanna Gustavsson, l'Allemande Alexandra Försterling et l'Espagnole Ana Peláez Trivino. Manon De Roey est 49e de ce classement.

- Classement après le 1e tour (par 72):