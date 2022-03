Manon De Roey finit à la dix-septième place en Arabie Saoudite

(Belga) Manon De Roey a remonté douze places dimanche après la dernière manche du Saudi Ladies International (European Ladies Tour/1 million de dollars), qui s'est déroulé sur le parcours de golf des Royal Greens à Saudi King Abdullah Economic City. La Belge a finalement terminé à la dix-septième place du classement.

L'Anversoise de 30 ans partageait la 55e place avant le début des tours finaux. Après un troisième tour de 69 coups, elle a réussi une dernière carte de 70 coups. Avec un score total de 290 coups, deux au-dessus du par, elle compte treize coups de plus que l'Anglaise Georgia Hall qui a pris la tête dès le deuxième tour et a finalement remporté la compétition avec cinq coups de moins que la deuxième, la Tchèque Kristyna Napoleaova. Classement final : 1. Georgia Hall (Ang) 277=71-69-69-68 -11; 2. Kristyna Napoleaova (Tch) 282=72-66-74-70, Johanna Gustavsson (Suè) 282=71-74-67-70; 4. Kristine Emilie Pedersen (Dan) 283=71-74-67-70; 5. Carlota Ciganda (Esp) 73-71-70-70; .6. Kelly Whaley (USA) 285=79-69-74-63, Stephanie Kyriacou (Aus) 285=75-66-72-72, Anna Nordqvist (Suè) 285=70-72-69-74; 9. Anne Van Dam (P-B) 286=71-69-73-73; 10. Sophie Witt (All) 288=69-75-75-69, Angel Yin (USA) 288=70-75-72-71, Nicole Garcia (AfS) 288=73-71-70-74; ....... 17. Manon De Roey (Bel) 290=76-75-69-70 (Belga)