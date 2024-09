Manon De Roey intègre le top 10 après le 2e tour à Deauville

Lors d'un deuxième tour contrarié par les mauvaises conditions atmosphériques, De Roey a inscrit sur sa carte deux birdies et deux bogeys. Avec un toal de 141 coups, un sous le par, l'Anversoise compte six coups de plus que la Suissesse Chiara Tamburlini, qui a pris la tête grâce à un parcours en 67 coups. L'Anglaise Annabel Dimmock suit à un coup.