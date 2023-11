Manon De Roey passe le cut sans encombre à l'Open d'Espagne

L'Anversoise de 31 ans n'a pourtant pas très bien commencé son deuxième tour. Elle a signé un double bogey au deuxième trou, suivi d'un autre bogey au quatrième trou. Après un birdie au huitième trou, De Roey a réussi un eagle au douzième trou.

Avec son tour de 72 coups (par), De Roey a perdu cinq places et a terminé la deuxième journée au dixième rang. Au classement, la numéro un belge compte cinq coups de plus que Kirsten Rudgeley, qui continue de défendre avec succès sa position de leader, avec un deuxième tour de 69 coups. L'Australienne de 22 ans compte deux coups d'avance sur un groupe de cinq joueuses : la Française Anne-Lise Caudal, l'Espagnole Ana Pelaez Trivino, l'Indienne Aditi Ashok, la Norvégienne Madelene Stavnar et la Suédoise Linn Grant.