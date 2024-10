Manon De Roey termine 15e à Shenzhen

Manon de Roey a terminé à une 15e place partagée à l'Aramco Team Series de golf (1 million de dollars) dimanche à Shenzen, en Chine. Au troisième et dernier tour et comme lors des deux journées précédentes, l'Anversoise a rendu une carte de 70 coups, trois sous le par.

De Roey, 32 ans, a réussi cinq birdies mais a aussi dû inscrire deux bogeys dimanche. Elle totalise 210 coups sur le tournoi, dix de plus que la Française Céline Boutier, qui s'est imposée avec deux coups de moins que la Chinoise Xi Yu Lin. La Française Pauline Roussin-Bouchard et la Suissesse Chiara Tamburlini complètent le podium, avec chacune trois coups de plus que Boutier.