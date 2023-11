Manon De Roey termine 17e à Majorque

De Roey, 31 ans, qui occupait encore la 28e place après la deuxième journée, a réalisé un dernier tour au cours duquel elle a signé quatre birdies et deux bogeys sur sa carte. De quoi lui faire gagner 11 places au classement.

Avec son score final de 215, un sous le par, la native d'Anvers compte 12 coups de plus que l'Allemande Alexandra Försterling, qui a décroché la victoire et qui devance la Thaïlandaise Trichat Cheenglab de cinq coups avec un score final de 203 coups, treize sous le par. La troisième place, avec six coups de plus que la gagnante, revient à la Néerlandaise Anne van Dam.