Manon de Roey termine 73e du LPGA Classic aux Etats-Unis

L'Anversoise, 31 ans, a rentré une troisième et dernière carte de 77 coups (deux birdies, six bogeys et un double bogey) pour finir avec un total de 220, à sept au-dessus du par et à 21 coups de la Sud-Africaine Ashleigh Buhai, 34 ans, lauréate déjà du British Open cette année.

C'est la première fois depuis qu'elle a décroché une carte pour le LPGA Tour que la Belge réussissait à passer le cut.