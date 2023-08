Manu Lecomte apprécie son "nouveau rôle de leader" pour guider les plus jeunes

Manu Lecomte, 27 ans, apprécie son nouveau rôle. "Cela change évidemment, on est content avec Ismaël et Hans d'assumer ce nouveau statut", a confié le meneur bruxellois à l'Agence BELGA samedi. "Personnellement j'aime beaucoup. J'ai été agréablement surpris des jeunes gars en préparation. Ils ont du talent, ce sont de bons gars et de bons joueurs. Ils ont de l'enthousiasme, c'est vraiment cool de pouvoir les aider."

Les objectifs se situent à moyen et long terme avec l'envie de progresser au plus vite et de construire un nouveau groupe avec les plus jeunes.

La Belgique affronte la Croatie dimanche, les Pays-Bas lundi et la Suède mercredi. Les deux premiers croiseront avec l'autre poule basée à Istanbul (Turquie, Ukraine, Bulgarie et Islande). L'objectif suivant se situe à l'Euro 2025 pour lequel la Belgique a été versée dans un groupe de qualifications à partir de février avec l'Espagne, la Lettonie et la Slovaquie où les trois premiers rejoindront la phase finale.

"Le but est de progresser au fur et à mesure, et de profiter de chacune de nos rencontres pour y parvenir. L'objectif principal est d'ensuite rejoindre l'Euro 2025. C'est très important de disputer les phases finales des grandes compétitions afin d'acquérir de l'expérience et progresser plus vite. Cela s'annonce bien avec encore de gros matches contre l'Espagne et la Lettonie. L'entente et l'ambiance sont bonnes au sein du groupe", s'est réjoui Manu Lecomte.