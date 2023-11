Manu Lecomte , opéré au tendon d'Achille, ne jouera plus cette saison

Mauvaise nouvelle pour le meneur de Liège et des Belgian Lions Manu Lecomte. Blessé avec Liège, jeudi contre les Roumains de Voluntari, dans le deuxième match de la phase de groupe (Gr. B) de l'European North Baskeball League, il a dû être opéré au tendon d'Achille et sa saison est terminée. Son club du RSW Liège Basket a officialisé la nouvelle samedi.

Le Bruxellois de 28 ans avait rejoint la Cité Ardente le 6 septembre dernier. Après une carrière universitaire aux États-Unis à Miami et Baylor, et une expérience en G-League (Agua Caliente Clippers), Lecomte a joué dans deux clubs espagnols (Murcie et Gran Canaria) avant d'évoluer à Francfort en Allemagne. Il a brièvement joué à Pau en France, puis à Prienai et BC Jonava en Lituanie, avant de signer la saison dernière en Israël à Hapoël Eilat qu'il a quitté pour rejoindre les Monténégrins de Buducnost Podgorica.