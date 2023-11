Manuel Feller gagne le slalom de Gurgl, triplé autrichien en ouverture de la saison

Feller avait dominé la première manche, conclue avec 94/100es d'avance sur le Français Clément Noël et 99/100es sur son compatriote Fabio Gstrein. Noël et Gstrein ont connu une seconde manche difficile, reculant respectivement au 12e et au 8e rang. Feller a, lui, réussi à conserver 23/100es sur Schwarz, le plus rapide de la seconde manche. Matt bondissait de la 17e à la 3e place à 1.05 de son compatriote. Le Britannique Dave Ryding (+1.06) et le Suisse Daniel Yule (+1.08) ont manqué de peu le podium.

Feller, 31 ans, décroche le troisième succès de sa carrière, le premier depuis mars 2021.