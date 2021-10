Marathon de New York: des milliers de coureurs étrangers interdits d'entrer aux Etats-Unis

Des milliers de coureurs étrangers, dont les ressortissants européens, britanniques, indiens et chinois, ne pourront pas participer au mythique marathon de New York le 7 novembre, veille de la réouverture des frontières des Etats-Unis fermées depuis un an et demi.

C'est un discret communiqué des organisateurs de la course, NYRR, publié vendredi soir sur leur site internet, qui a reconnu que l'annonce ce même vendredi par la Maison Blanche de la réouverture des frontières le 8 novembre empêcherait de facto à des milliers d'étrangers de courir dans les rues de New York le 7 novembre.

"Les participants internationaux qui ne peuvent pas se rendre aux Etats-Unis en raison de l'interdiction du président des Etats-Unis (datant de la présidence de Donald Trump au printemps 2020, ndlr) seront éligibles pour reporter leur entrée en vue du marathon de New York de 2022", indique le communiqué.

Il faudra toutefois que les participants éconduits "réclament" leur report sur l'édition 2022 entre "le 21 octobre et le 3 novembre 2021", contre la somme de "75 dollars". Avant de pouvoir se réinscrire au début de l'année prochaine.

Toute annulation pour l'édition 2021 ne sera pas remboursée.

Après plus de dix-huit mois de fermeture de leurs frontières, les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient les rouvrir le 8 novembre pour les millions de voyageurs interdits d'entrer en raison de la pandémie, mais à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19.

Les organisateurs du marathon ont renvoyé à la liste dressée par les autorités sanitaires américaines des pays concernés depuis un an et demi par l'interdiction de voyager, sauf raison impérieuse: il s'agit de tous les pays européens de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de la Chine et de l'Iran.

Le marathon de New York - qui se termine à Central Park après avoir traversé les grands ponts new-yorkais - avait été annulé en 2020, année terrible pour la mégapole meurtrie par la pandémie. L'édition 2021, la 50ème, devait accueillir quelque 33.000 coureurs, soit 60% des 53.000 enregistrés en 2019.

Avant la pandémie, le mythique marathon créé en 1970 attirait chaque année plus de 250.000 touristes, pour un impact économique évalué à 415 millions de dollars en 2015.