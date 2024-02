Marco Odermatt gagne à Bansko et poursuit sa série victorieuse en géant

Déjà en tête après la première manche, Odermatt s'est imposé avec un temps total de 2:15.75. Il décroche un sixième succès en autant de géants disputés cette saison et un neuvième consécutif dans cette discipline en comptant la saison passée. Il n'a plus perdu dans cette discipline depuis sa deuxième place en février 2023 à Palisades Tahoe (Etats-Unis) et il n'est pas sorti des podiums de la spécialité depuis mars 2021.

Avec ces neuf succès de suite en géant, Odermatt égale la performance de l'Italien Alberto Tomba en slalom entre 1994 et 1995, le record appartenant toujours au Suédois Ingemar Stenkark avec 15 succès de suite en géant entre 1978 et 1981.