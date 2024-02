Marco Odermatt s'assure le Globe de cristal après sa victoire à Palisades Tahoe, Maes 11e

En tête après la première manche, Odermatt s'est imposé avec un chrono total de 2:11.69. Le Norvégien Henrik Kristoffersen, deuxième, a échoué à 12 petits centièmes. L'Américain River Radamus (+1.37) a complété le podium. Les Suisses Thomas Tumler (+1.50) et Gino Caviezel (+1.77) ont pris les quatrième et cinquième places. L'Autrichien Manuel Feller, le seul qui pouvait retarder le sacre final d'Odermatt, s'est classé huitième à 1.89.

Odermatt a signé, à Palisades Tahoe, un 10e succès consécutif dans un géant de Coupe du monde. Le Suisse n'a plus été battu dans cette discipline depuis un an et une deuxième place... à Palisades Tahoe.

Avec ce succès, Odermatt totalise 1.702 points. Manuel Feller (701), le deuxième, compte 1.001 points de moins, alors qu'il reste tout juste 1.000 points à attribuer cette saison. Le Français Cyprien Sarrazin (684), blessé et absent ce week-end, est troisième avec 684 unités.

Odermatt est le cinquième skieur de l'histoire à remporter trois années de suite le classement général de la Coupe du monde, après l'Italien Gustav Thöni (1971-1973), le Suédois Ingemar Stenmark (1976-1978), l'Américain Phil Mahre (1981-1983) et l'Autrichien Marcel Hirscher (2012-2019).