A Marseille, le cercle des nageurs libres et militants

Agathe Field y va au saut du lit. Après, elle se sent "très détendue" avec "une énergie qui se diffuse tout au long de la journée". Ces bains quotidiens dans la Méditerranée sont ses "rendez-vous galants avec la mer".

Depuis l'expérience des confinements répétés, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer tous les jours, avides de nature et de liberté, particulièrement à Marseille où les piscines sont en nombre insuffisant et vétustes.

Pour croiser Agathe et ses compagnons de nage, il faut se lever tôt et viser la plage des Catalans ou l'anse de Maldormé, les plus proches du centre-ville.

Ils se surveillent, l'hypothermie peut arriver sans prévenir. Ce matin de janvier là, ils ont nagé presque une demi-heure, plus que la fameuse règle des "un degré".

"Il ne faut pas rester plus longtemps en minutes que la température de l'eau. Donc 18 degrés, ce serait pas plus que 18 minutes", explique Alain Ferrero, médecin qui voit dans cette pratique comme une forme de méditation. Cet hiver, l'eau a oscillé entre 11 et 15 degrés et la majorité des habitués nagent plutôt vers midi. Sur la plage artificielle du Prado, les nageurs défilent autour d'une cabane transformée en vestiaire en plein air.

- Cagoule plutôt que combi - "J'organise tout dans ma journée autour de ça, pour me sauvegarder ce plaisir fou et gratuit", raconte Sabine Viard. Cette architecte d'intérieur de 49 ans y va tous les jours "même quand le temps est effroyable". L'un se jette sans combinaison mais jamais sans sa cagoule, "l'arme antifroid par excellence". Un autre préfère mettre deux bonnets de bain superposés. "Pas de méduse!", se réjouit un troisième. Tous disent que nager dans l'eau froide développe leur système immunitaire, qu'ils ne sont jamais malades. Difficile de mesurer l’essor de cette discipline devenue olympique depuis 2008 mais les compétitions en eau libre se multiplient partout en France, du lac d'Annecy au bassin de la Villette à Paris.