Marten Van Riel et Jolien Vermeylen , meilleurs Belges à Cagliari

La Française Cassandre Beaugrand, chez les dames, et le Britannique Alex Yee, chez les messieurs, ont remporté la 2e manche des World Triathlon Series, samedi à Cagliari, en Italie. Marten Van Riel, 12e, et son homologue féminine des Belgian Hammers Jolien Vermeylen, 19e, se sont montrées les meilleurs de la petite délégation belge.

Yee a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 38 km vélo et 10 km de course à pied) en 1h39:44, avec 2 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Hayden Wilde et 43 sur le Hongrois Csongor Lehmann. Seul Belge chez les messieurs, Van Riel a fait partie d'un large peloton durant la partie cycliste. Malgré 15 secondes de pénalité lors de la 2e transition, l'Anversois est parvenu à se maintenir dans le top 12 de l'épreuve, terminant à 1:53 du vainqueur.

Chez les dames, Beaugrand s'est imposée au sprint, en 1h47:25, devant l'Allemande Lisa Tertsch et la Britannique Beth Potter, la championne du monde en titre. Jolien Vermeylen a fait partie d'un groupe de 26 leaders à vélo, avant de se classer 19e au terme de la course à pied (1h49:39). Claire Michel, sortie dans les dernières concurrentes de l'eau et échouant dans un groupe de poursuivantes à vélo à plus de 3 minutes des premières, a elle aussi écopé d'une pénalité lors de la 2e transition. Elle a fini en 45e position, à plus de 8 minutes de Beaugrand (1h55:39).