Martinuzzi, coach de Casse : "S'il n'y a pas Kohara, Matthias serait monté sur le podium"

"Matthias est en quelque sorte tombé sur un os", a-t-il confié à Belga à son retour en Belgique. "Il faut savoir que Kohara ne sort pas souvent, ce qui explique son classement, mais qu'il est très fort. Il a déjà battu son compatriote Nagase, champion olympique en titre, et il a gagné le tournoi en battant le Coréen Lee, 4e mondial. Et pourtant, Matthias aurait pu gagner ce combat, car il l'avait bien entamé. Simplement, le Japonais a changé de tactique après environ 2 minutes 30. Il a commencé à prendre plus la manche et Matthias a commis une petite erreur de placement des jambes."

Tous les opposants de Matthias cherchent en fait à supprimer sa main droite", a poursuivi le coach carolo. "C'est un gros constat et la raison pour laquelle nous nous attelons à trouver des solutions. Ce Grand Chelem servait de réglage entre les Championnats du monde et le Masters et dans cette optique, c'est dommage que Matthias n'ait pu faire qu'un combat et n'ait pas pu tester plus de choses. Je suis d'ailleurs persuadé que s'il n'y a pas ce tirage-là contre Kohara, il serait monté au minimum sur le podium. On va continuer à travailler."