Master de snooker : Judd Trump inscrit son nom au palmarès pour la deuxième fois

(Belga) Judd Trump, 4e mondial, a remporté dimanche à l'Alexandra Palace de Londres son deuxième Masters de snooker en battant en finale 10 frames à 8 le Gallois Mark Williams (WS-7), lauréat en 1998 et 2003.

"The Ace in the Pack" avait remporté ce tournoi pour la première fois en 2019 battant alors en finale le numéro 1 mondial Ronnie O'Sullivan. Après ses succès aussi au championnat du monde en 2019 et à l'UK Championship en 2011, Trump compte désormais quatre Triple Crowns à son palmarès. (Belga)