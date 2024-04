Masters: Scheffler et McIlroy pour une veste verte historique

Scheffler tentera de devenir le second joueur de l'histoire après Woods a remporter deux fois le Masters en tant que N.1 mondial, après sa première victoire en 2022. A ce jour, il n'a remporté aucun autre tournoi du Grand Chelem, mais a terminé deuxième de l'US Open 2022 et du PGA Championship l'an dernier.

Sur les 89 joueurs du champ, vingt n'ont encore jamais participé au plus des prestigieux tournoi de golf, avec ses trous signature, ses greens diaboliques et son decorum unique de la Georgie luxuriante.

Le quintuple champion Tiger Woods et le Français Matthieu Pavon seront également au départ jeudi: le premier pour sa 26e participation et le second pour sa première.

"Tout ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre en position de me battre pour la victoire en espérant y parvenir", assure-t-il.

McIlroy, lui, a remporté quatre Majeurs, mais le dernier remonte à 2014 et le N.2 mondial n'a toujours pas accroché la veste verte du vainqueur du Masters dans sa penderie.

"Je suis prêt, il n'y a plus qu'à y aller, être détendu et dans le bon état d'esprit", a prévenu le plus populaire des joueurs du circuit qui a terminé six fois dans le Top 10 lors de ses neuf dernières participations.

Woods, l'homme aux 15 Majeurs, ne doute pas du Nord-irlandais.

"Il n'y a aucun doute qu'un jour ou l'autre il le gagnera, a affirmé le Tigre. Il a le talent, le jeu et le parcours convient à son oeil. Je pense que Rory sera un très beau vainqueur de Masters, un jour, et pourquoi pas cette semaine."

En ce qui concerne ses propres chances, Woods tentera déjà de passer le cut pour la 24e fois d'affilée, pour dépasser le record qu'il codétient pour le moment avec Fred Couples.

A 48 ans, et malgré les douleurs liées à son gros accident de voiture survenu en février 2021 et particulièrement handicapantes sur le parcours vallonné d'Augusta, Woods estime avoir ses chances de revêtir une sixième fois la veste verte pour égaler le record de Jack Nicklaus.

- Rahm vise le doublé -

"Si tout se met bien en place, je pense être capable d'en gagner encore une", a-t-il assuré.

L'Espagnol Jon Rahm, N.3 mondial, a décidé en décembre dernier de rejoindre le LIV, mais il sera l'un des treize représentants du lucratif circuit saoudien à se présenter au départ du Masters.

Titré l'an dernier, Rahm espère devenir le quatrième joueur après Nicklaus, Nick Faldo et Woods à remporter le tournoi deux années d'affilée.

Côté français, Pavon sera le douzième Tricolore de l'histoire à participer au Masters. A 31 ans, il a déjà joué trois US Open et un British.

"C’est à la fois un accomplissement et une grande opportunité, a-t-il raconté à Golf Planète. Un accomplissement parce que pour se qualifier, il fallait figurer parmi les 50 meilleurs joueurs du monde et c’était un objectif de longue date que j’ai pu atteindre en début d’année. C'est une case cochée dans ma carrière. Maintenant, c’est aussi une opportunité à saisir. Gagner sur le Tour européen, c’est fait. Gagner sur le PGA Tour, c’est fait. La marche au-dessus, ce serait de gagner un Majeur. Cela me donne une chance de plus de me rapprocher de mes rêves."