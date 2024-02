Mathias Vosté 4e et Isabelle Van Elst 19e sur 1000m au Québec

Mathias Vosté et Isabelle Van Elst ont respectivement pris la 4e et 19e place sur 1000m lors de la première journée des compétitions de la manche de Coupe du monde de patinage de vitesse, la dernière de la saison au programme, vendredi à Québec City.

Mathias Vosté a pris la 4e place sur 1000m en 1:08.50, au pied du podium dans une course remportée par l'Américain Jordan Stolz en 1:07.96 devant le Japonais Tatsuya Shinhama et le Chinois Zhongyan Ning, qui conserve la tête au classement général de la Coupe du monde devant Stolz et Shinhama. Mathias Vosté est 21e.

Chez les dames, Isabelle Van Elst a signé un chrono de 1:18.21 pour prendre la 19e place sur 1000m. La Japonaise Miho Takagi, leader au classement général de la Coupe du monde, s'est imposée en 1:14.19 devant les Néerlandaises Femke Kok et Isabel Grevelt. Isabelle Van Elst est 27e au classement général.