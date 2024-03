Mathias Vosté 7e et Isabelle van Elst 17e des épreuves de sprint à Inzell

Après s'être classé 20e sur 500 m et 2e sur 1000 m lors de la 1e journée jeudi, le Brugeois a pris la 18e place du second 500 m vendredi, avec un chrono de 34.98, à 71/100 du vainqueur, le Néerlandais Jenning De Boo. Dans le second 1000 m, Vosté a pris la 2e place en 1:07.50, à 39/100 du vainqueur chinois Zhongyan Ning.

Chez les dames, Isabelle van Elst termine 17e avec 154.335 après ses 20e et 13e places sur 500 et 1000 m vendredi. Elle avait fini 22e sur 500 et 12e sur 1000 m jeudi.

La Japonaise Miho Takagi l'emporte avec 147,545 points devant les Néerlandaises Femke Kok (148,100) et Jutta Leerdam (148,252).

Les épreuves allround débuteront samedi avec trois Belges: Bart Swings et Indra Médard chez les messieurs et Sandrine Tas chez les dames. Le 500 m et le 5.000 m messieurs sont au programme samedi tout comme le 500 m et le 3.000 m dames.