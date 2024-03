Mathias Vosté dans le top 10 après la première journée des épreuves sprint

Chez les dames, Isabelle Van Elst a pris la 22e place du premier 500 m (38.89) et la 12e place du premier 1.000 m (1:16.57) et pointe à la 17e place du classement avec 77.175 points. La Japonaise Miho Takagi occupe la tête avec 73.790 points devant les Néerlandaises Femke Kok, 2e avec 74.245 points, et Jutta Leerdam, 3e avec 74.265 points.

Van Elst et Vosté prendront le départ de leurs seconds 500 m et 1.000 m vendredi. Les épreuves allround débuteront samedi avec trois Belges: Bart Swings et Indra Médard chez les messieurs et Sandrine Tas chez les dames. Le 500 m et le 5.000 m messieurs sont au programme samedi tout comme le 500 m et le 3.000 m dames.

Dimanche, la journée débutera par les 1.500 m messieurs et dames. Les huit premiers après les trois premières épreuves pourront participer au 5.000 m chez les dames et au 10.000 m chez les messieurs.