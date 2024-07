Mathieu Bourdeaud'Hui 5e chez les jeunes cavaliers

Leon Brutsaert (Corleone) s'est classé 14e et Mathieu Guéry (Callac) 17e, tandis que Vic De Plecker (Ilypsho) et Evelyne Putters (Oberon) ont déclaré forfait pour la finale. Le Britannique Oliver Fletcher, en selle sur le hongre belge Hello William, s'est imposé devant l'Irlandais Francis Derwin (Flexi K) et le Français Jules Orsolini (Charlotte).

Chez les scolaires, la victoire est revenue à l'Espagnole Aleksandra Heartst (Corelien). Robin Vermeir (Copacabana), fille de Wilm Vermeir sélectionné pour les Jeux de Paris, a terminé à la 31e place.