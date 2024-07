Mathis Besard réussit son départ à l'ISCO Championship, pas Adrien Dumont de Chassart

Sixième la semaine dernière du BWMChampionship de Munich, Besard a rentré six birdies contre un seul bogey. Comme ses compatriotes Thomas Pieters, Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart, Mathis Besard a combiné ses études et le golf à l'Université de l'Illinois. Il compte cinq coups de plus au classement que l'Américain Pierceson Coody, qui s'est emparé de la tête avec un tour record de 61 coups (11 birdies).